Минобороны Великобритании: Россия отправляет в Донбасс резервистов, привлеченных к службе в рамках нового проекта БАРС

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Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке событий в зоне боевых действий в Украине пишет, что Россия задействует в Донбассе резервистов.

Британские военные считают, что речь идет об участниках нового проекта Минобороны РФ БАРС (Боевой армейский резерв специальный).

Журнал «Российское военное обозрение» в октябре 2021 года писал, что в рамках БАРС военнослужащим запаса, в первую очередь, недавно уволившимся, предлагается контракт на службу в мобилизационном резерве. Участники БАРС получают денежные выплаты, довольствие, доступ к медицинской системе Минобороны РФ и возможность приоритетного поступления в военные вузы. Подразделения, укомплектованные резервистами, задействованы во всех крупных учениях, говорилось в статье.

Экспериментальной площадкой по реализации нового проекта БАРС стал Южный военный округ (ЮВО), где к началу сентября 2021 года был сформирован мобилизационный резерв из 38 тысяч человек.

Известно, что военные ЮВО активно задействованы в битве за Донбасс. Участников БАРС, говорится в сводке Минобороны Великобритании, обычно привлекают к выполнению задач по обеспечению безопасности в тылу.

Кроме этого, считает Минобороны Великобритании, Россия для пополнения сил в Донбассе использует и кадровый мобилизационный ресурс, в который входят все служившие в Вооруженных силах за последние пять лет. Добровольцы из этой категории, говорится в сводке, вероятно, пополняют третьи батальоны некоторых бригад.

Минобороны Великобритании отмечает, что резервистов меньше, чем необходимо России, однако объявлять всеобщую мобилизацию власти РФ, по видимому, не готовы.

Минобороны Великобритании 12 июня сообщало, что Россия направляет в Донбасс дополнительные силы, вероятно, резервистов. Тогда сообщалось, что резервистами и военнослужащими, недавно заключившими контракт, комплектуют третьи батальоны. Как правило, в состоящих из трех батальонов бригадах одновременно в боевых действиях используются максимум два батальона, а третьи батальоны часто не укомплектованы полностью, отмечали британские военные.

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