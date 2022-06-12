Минобороны Великобритании: РФ направляет в Украину дополнительные силы. Вероятно, речь идет о резервистах

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Минобороны Великобритании в очередной сводке о войне в Украине заявило, что в последние недели Россия, вероятно, начала готовить к участию в боевых действиях третьи батальоны некоторых бригад.

Как правило, в состоящих из трех батальонов бригадах одновременно в боевых действиях используются максимум два батальона.

Третьи батальоны часто не укомплектованы полностью, поэтому, по мнению британской военной разведки, России придется укомплектовывать их мобилизованными резервистами и военными, недавно заключившими контракт.

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