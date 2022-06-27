Хоккеист Артемий Панарин рассказал, что у него обсессивно-компульсивное расстройство

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Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что у него диагностировано .

Это произошло в ходе интервью, которое Панарин дал в ледовом дворце Arena Play в Коммунарке после проведения мастер-класса для детей. Видео разговора опубликовал обозреватель «Матч-ТВ» Павел Лысенков.

В начале беседы журналисты спросили Панарина об использовании кнопочного телефона вместо смартфона. На вопрос, как он к этому пришел, хоккеист ответил:

Когда фляга брызгать уже начинает как следует — легко тогда. То есть это даже для тебя облегчение, наоборот, лично в моем случае. Ну я опять же: это моя философия сейчас, поскольку у меня ОКР. Знаете, да, об этом расстройстве? У нас каждый день новые взгляды на мир. Поэтому надо через фильтр все — не как я раньше, сразу верил [всему].

Панарин также сказал, что без смартфона «мир чище, без пелены, без навязанного мнения извне какими-то блогерами».

Артемий Панарин — один из самых успешных российских спортсменов, выступающих за рубежом. Он входит в число самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

В 2019 году Панарин в интервью Sports.ru высказался критически в адрес президента России Владимира Путина. В том же интервью он говорил, что на его взгляды повлиял фильм команды Алексея Навального «Он вам не Димон».

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