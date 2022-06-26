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Британский принц Чарльз в 2011-2015 году лично принял от катарского шейха Хамада бин Джассима Аль-Тани три пожертвования наличными на общую сумму три миллиона евро. Об этом пишет газета The Sunday Times.

Во всех случаях деньги были зачислены на счета благотворительного фонда принца Чарльза.

В одном случае шейх, занимавший до 2013 года посты премьер-министра и министра иностранных дел Катара, передал принцу миллион евро в сумки из британского магазина премиум-класса Fortnum & Mason.

В 2015 году он передал Чарльзу миллион евро в чемодане. По данным газеты, это была встреча один на один в резиденции принца в Кларенс-хаусе; на ней не было секретаря Чарльза, который обычно присутствует на его встречах с представителями других стран.

Согласно публикации, чемодан передали двум сотрудникам дворца, которые пересчитали деньги; там были банкноты по 500 евро, от которых ЕС впоследствие отказался из-за их частого использования в незаконных махинациях. Затем деньги были переданы в банк Coutts, который обслуживает королевскую семью, и зачислены на счет фонда.

По словам одного из советников принца Чарльза, пересчитывавшего деньги в один из этих случаев, всем участникам было «очень некомфортно» от происходящего. По данным газеты, в какой-то момент представителей шейха прямо попросили не давать Чарльзу наличных.

The Sunday Times отмечает, что не намекает на незаконность происшедшего, однако, по мнению газеты, эти эпизоды «поднимают очень серьезные вопросы о здравомыслии наследника трона», который в рамках своих функций в том числе встречается с зарубежными деятелями и сообщает им позицию Великобритании по разным вопросам.

В 2021 году стало известно, что благотворительный фонд принца Чарльза является объектом расследования из-за возможного предоставления званий и гражданства в обмен на пожертвования.

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