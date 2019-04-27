В Евросоюзе прекратили выпуск купюр по 500 евро

Центробанки стран Евросоюза с 26 апреля прекратили выпускать купюры достоинством в 500 евро, сообщает Bloomberg.

17 из 19 Центробанков стран еврозоны перестали выпускать купюры этого номинала 27 января 2019 года. При этом у Германии и Австрии было еще три месяца на выпуск банкнот.

Купюры по 500 евро остались в обороте. Ими можно пользоваться при оплате платежей. Кроме того, их всегда можно будет обменять на купюры меньшего достоинства, сообщается на сайте Европейского центробанка.

Страны еврозоны отказались от банкнот номиналом в 500 евро, поскольку их используют для незаконных махинаций, в том числе отмывания денег и финансирования терроризма.