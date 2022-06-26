Минобороны РФ объявило о «высокоточных» ракетных ударах по учебным центрам украинских военных. Обстрел Киева Россия пока не прокомментировала
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Минобороны России заявило о нанесении ударов «высокоточным оружием» по учебным центрам вооруженных сил Украины в Черниговской, Житомирской и Львовской областях.
Российские военные утверждают, что в результате была сорвана переброска подготовленных в этих учебных центрах резервистов в зону боевых действий.
Украинские военные сообщали о нанесении Россией ударов по объектам в этих областях в ночь на 25 июня. В течение субботы сообщалось и о других обстрелах, в том числе об ударах по городу Сарны в Ровенской области, в результате которых погибли четыре человека.
Ракетный удар по Киеву 26 июня, в результате которого был поврежден жилой дом, а мирные жители погибли и получили ранения, российское военное ведомство пока не комментировало. В воскресенье об обстрелах сообщают и в других украинских регионах, в том числе Черкасской и Сумской областях.