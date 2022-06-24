Сына бывшего премьера Дагестана приговорили к 13 годам по делу об убийстве студентки МГИМО

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В Москве суд приговорил к 13 годам строгого режима Муртазали Меджидова, который обвинялся в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафу в 2018 году.

Меджидова признали виновным присяжные. Это было второе рассмотрение дела — в 2021 году коллегия присяжных оправдала его, однако Мосгорсуд отменил этот приговор.

13 апреля 2018 года 21-летняя Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО. 3 мая она умерла в больнице, не приходя в сознание.

По словам матери погибшей, она два года встречалась со своим одногруппником Муртазали Меджидовым, сыном возглавлявшего в 2013 году правительство Дагестана Мухтара Меджидова. Она рассказывала, что перед ее гибелью Меджидов завел ее дочь в пустую аудиторию, запер дверь и «стал высказывать претензии».

Меджидова арестовали по подозрению в убийстве в 2020 году. До этого, по словам матери Томирис Байсафы, следствие настаивало на версии самоубийства.

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