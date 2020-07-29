Сын бывшего премьер-министра Дагестана арестован по подозрению в убийстве студентки МГИМО

Сын бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидов арестован по подозрению в убийстве студентки МГИМО из Казахстана 21-летней Томирис Байсафы. Об этом сообщили РИА Новости в Басманном суде, избравшем меру пресечения Меджидову-младшему.

По данным агентства, сыну бывшего премьер-министра Дагестана уже предъявлено обвинение в убийстве.

Томирис Байсафа в апреле 2018 года выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО. Девушку доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ее.

После смерти студентки МГИМО появлялись сообщения, что погибшая девушка встречалась с Муртузали Меджидовым и падению из окна предшествовала ссора. Меджидова, сообщает РЕН ТВ, после смерти Байсафы допросили, но обвинения тогда ему предъявлены не были.

Гибель Томирис Байсафы вызвала большой резонанс в Казахстане. В частности, уполномоченный по правам человека в Казахстане просил российского омбудсмена Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и «обеспечить объективное расследование».

Мухтар Меджидов возглавлял правительство Дагестана в январе-июле 2013 года. До этого он три года был заместителем, а затем первым заместителем председателя правительства республики. С 2007 по 2009 год Меджидов был советником главы Дагестана, а в 1995-1999 годах депутатом Народного собрания республики.