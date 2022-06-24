Под Рязанью разбился Ил-76. Погибли четыре человека

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Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение под Рязанью, сообщает «Интерфакс».

Как заявили в Минобороны РФ, «в ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт».

Самолет попытался приземлиться в районе Михайловского шоссе. При посадке Ил-76 частично разрушился. Погибли четыре человека, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Рязани. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, заявили в пресс-службе регионального правительства, добавив, что пострадавшие при крушении самолета «находятся в стабильном состоянии».

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