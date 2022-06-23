«В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату». Гендиректор уральского завода объяснил задержку выплат рабочим «спецоперацией»

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Генеральный директор Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге Денис Тасаков объяснил невыплату зарплат рабочим «спецоперацией» в Украине. Об этом сообщает ЕАН.

«Я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди (участники «спецоперации) погибают, и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас!» — заявил Тасаков журналистам.

По словам гендиректора, завод пока не выплатил зарплаты частично за апрель и май. Он пообещал, что 23 июня рабочие получат деньги за апрель, а тех, кто не бастует, рассчитают полностью. Всего в забастовках участвуют 50 человек из 370 рабочих, уточнил Тасаков.

Задержки выплат руководитель объяснил тем, что многие предприятия, с которыми сотрудничал Уральский компрессорный завод, попали под санкции и у них «зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах». Кроме того, на ситуацию на заводе, утверждает Тасаков, повлиял курс валют.

«Не секрет, в каком положении сейчас находится страна, — военная спецоперация», — отметил он.

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Работники Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге устроили забастовку в начале июня. Один из сотрудников предприятия рассказал E1.ru, что задержки с выплатой зарплат начались в январе 2022 года.

22 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплат рабочим завода. По версии следствия, руководство предприятия с апреля задерживает выплаты более чем 300 работникам. Общий размер долга превысил 20 миллионов рублей.

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