США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 450 миллионов долларов

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Власти США выделят Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 450 миллионов долларов. Об этом на брифинге в Белом доме заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

В новый пакет помощи войдут ракетные системы залпового огня, патрульные катера, артиллерийские боеприпасы.

Как отметил Кирби, общая сумма помощи Украине с начала войны составила 6,1 миллиарда долларов. Всего с момента прихода к власти нынешней американской администрации Украине было выделено 6,8 миллиарда долларов.

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В апреле США впервые с окончания Второй мировой войны запустили программу ленд-лиза, позволяющую предоставлять вооружение Украине на условиях аренды или длительной рассрочки.

В начале июня президент США Джо Байден подписал распоряжение о поставке Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, о которых Киев просил несколько недель. В США говорили, что Украина пообещала не использовать их для ударов по российской территории.

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