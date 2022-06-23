«Лето будет жарким». Глава Минобороны Украины заявил, что американские реактивные системы залпового огня прибыли в страну

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в страну.

В твиттере Резников поблагодарил «американского коллегу и друга» министра обороны США Ллойда Остина, добавив: «Лето будет жарким для оккупантов. И последним для некоторых из них».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.

В начале июня президент США Джо Байден подписал распоряжение о поставке Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, о которых Киев просил на протяжении многих недель. Власти США заявили, что Украина пообещала не использовать их для ударов по российской территории. Сообщалось, что речь идет о четырех HIMARS.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что поставки Украине американских реактивных систем залпового огня «ничего не меняют» для хода российской «специальной операции».

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