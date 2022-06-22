Tikkurila объявила об уходе из России

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Американский холдинг PPG Industries и входящий в него финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila сворачивают бизнес в России из-за войны в Украине.

«В настоящее время мы производим минимальный объем продаж [в России], достаточный для получения необходимого количества местной валюты на оплату труда наших сотрудников, — говорится в заявлении на сайте Tikkurila. — Из-за нашей неспособности стабильно работать даже на этом минимальном уровне PPG приняла решение активировать варианты выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый уход с российского рынка».

Компания также объявила, что планирует пожертвовать чистую прибыль от деятельности в России в 2022 году некоммерческим организациям, оказывающим прямую гуманитарную помощь.

Tikkurila, по собственному заявлению, остается ведущей компанией по производству красок в Скандинавии. Ее предприятия расположены в 11 странах. В России у Tikkurila есть три производственные площадки, три учебных центра и 10 складов, на которых работают около тысячи сотрудников. С июня 2021 года компания входит в состав американского холдинга PPG Industries Inc.

С начала войны в Украине о приостановке работы в России или полном уходе из страны объявили около 1000 иностранных компаний, подсчитала Йельская школа менеджмента.

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