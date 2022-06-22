Представитель Google рассказал Совбезу ООН о цифровой войне РФ против Украины. Это не только кибератаки, но и дипфейки про Зеленского и ложный «фактчекинг»

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Глава входящей в Google компании Джаред Коэн на заседании Совета безопасности ООН 21 июня рассказал о том, как, по мнению компании, Россия ведет войну против Украины в цифровой сфере.

Коэн выделил пять направлений атак:

Кибератаки на критическую инфраструктуру, в том числе DDoS-атаки и операции с использованием уязвимостей нулевого дня (то есть тех, о которых не было известно раньше). По словам Коэна, эти атаки продолжаются и затрудняют украинцам доступ к важнейшим ресурсам — сайтам госорганов, НКО, банков и так далее.

Попытки очернить украинцев с помощью обмана. Речь идет о распространении дипфейков про употребление президентом Украины Владимиром Зеленским наркотиков или про попытки ухудшить отношение к украинским беженцам путем распространения ложных данных о преступлениях, якобы совершаемых ими.

Попытки контролировать нарратив о войне — в том числе с помощью фальшивых , которые «разоблачают» утверждения, якобы сделанные украинцами. Это делается, в частности, чтобы выставить украинцев лжецами и склонить общественное мнение в пользу России, считает Коэн.

Использование ложных сведений для провокации насилия и его оправдания. В качестве примера Коэн привел использование российской пропагандой термина «нацисты» применительно к украинцам, которое, вероятно, привело к расчеловечиванию жителей Украины в глазах российских солдат и к совершению последними военных преступлений.

Отрезание оккупированных территорий от украинского интернета и присоединение к российскому. «Границы остаются предметом споров, но цифровые рубежи уже заморожены», — заключил глава Jigsaw.

Коэн подчеркнул, что Украина с 2014 года больше, чем другие страны, подвергалась сложным кибератакам, и сравнил происходящее в стране с хрустальным шаром, который позволяет увидеть, что ждет человечество с точки зрения ведения конфликтов в цифровом пространстве.

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