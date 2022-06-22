Минобороны Эстонии: Россия во время учений имитирует ракетные удары по эстонской территории

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Российские военные проводят учения, в ходе которых имитируют ракетные удары по территории Эстонии. Информацию об этом подтвердил финской газете Iltalehti канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

«Они правда отрабатывают ракетные удары по территории НАТО и дают нам об этом знать», — приводит слова канцлера телеканал Sky News.

Салм отметил, что российские вертолеты за последнее время несколько раз нарушали воздушное пространство Эстонии и, по его мнению, это не было ошибкой, поскольку также было зафиксировано несколько случаев, когда вертолеты летели очень близко к границе.

Российские вертолеты несколько раз нарушили границу. Речь шла не о кораблях в пятидесяти милях от берега или о самолетах вдалеке, а о вертолетах. Вертолет не пересекает границу случайно.

Министерство обороны Эстонии считает ситуацию очень серьезной и связывает участившиеся случаи «российских провокаций» с предстоящим саммитом НАТО, который должен пройти на следующей неделе в Испании, пишет Bloomberg.

21 июня МИД Эстонии вручил российскому послу ноту протеста в связи с нарушением воздушной границы 18 июня. Это уже второй раз за две недели, когда Таллин выражает протест российскому послу.

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