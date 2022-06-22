Мария Захарова обвинила Вашингтон в срыве эвакуации российских дипломатов

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Власти США отказались принять спецборт для вывоза российских дипломатов и членов их семей, которым было предписано покинуть американскую территорию, утверждает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, — говорится в ее комментарии на сайте МИДа. — В администрации Джо Байдена предпочли полностью проигнорировать тот факт, что по сути речь идет о гуманитарной акции, поскольку наш самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца».

Захарова пообещала, что на «вызывающее поведение» американских властей последует «контрмеры, в том числе асимметричного характера». О них сообщат дополнительно по дипломатическим каналам.

В сентябре 2021 года Госдеп передал российской стороне список из 55 сотрудников дипмиссий, которым предписано покинуть США, сообщал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. 27 сотрудников уехали из страны к 30 января, еще 28 человек должны были сделать это к 30 июня 2022 года.

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