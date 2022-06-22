Байден призвал из-за «путинского скачка цен» на три месяца отменить топливный налог в США

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Президент США Джо Байден призвал Конгресс приостановить действие федерального налога на топливо в стране на три месяца ввиду сильно возросших цен на бензин.

Глава государства также обратился к властям штатов с просьбой отменить свои налоги на топливо и оказать любую другую дополнительную поддержку американцам.

В пресс-релизе Белого дома говорится, что цена на бензин в стране поднялась почти на 40% и достигла порядка пяти долларов за галлон (3,785 литра). Власти США связывают происходящее с войной в Украине и называют «путинским скачком цен».

В мае инфляция в США достигла максимального значения с декабря 1981 года и составила 8,6% в годовом выражении. В еврозоне инфляция достигла 8,1%. Основными причинами ускорения инфляции являются возросшие цены на энергоносители.

Ранее президент США анонсировал решение о высвобождении одного миллиона баррелей топлива в сутки из Стратегического нефтяного резерва, чтобы остановить рост цен. Также он привлек международных партнеров, вместе с которыми на рынок были направлены 240 миллионов баррелей нефти. Помимо этого, администрация президента сотрудничает с нефтеперерабатывающими компаниями в области разработки мер по увеличению производительности предприятий.

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