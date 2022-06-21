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Власти Харьковской области заявили о гибели 15 человек в результате российских обстрелов

Источник: Олег Синегубов

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о гибели 15 человек в результате обстрелов региона российскими военными 21 июня. 16 человек получили ранения.

По словам Синегубова, шесть человек погибли в Чугуеве, пять — в Харькове, трое — в районе поселка Золочева. В Харьковском районе погиб ребенок, заявил губернатор.

Во время войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
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