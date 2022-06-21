В новой колонии Навальному вынесли выговор. Из-за того, что в старой колонии он умывался в футболке

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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил в соцсетях, что администрация исправительной колонии строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области, куда его перевели в середине июня, вынесла в отношении него первый выговор.

Политик рассказал, что выговор вынесли из-за того, что колония № 6 в Покрове, где он прежде отбывал срок, составила в отношении него рапорт «в последние два часа, пока я был у них».

В рапорте говорилось, что Навальный «нарушил форму одежды», когда в 6:30 утра пошел умываться в футболке, а не в тюремной робе. По словам Навального, все заключенные умываются в футболках.

«Моя новая зона, рассмотрев письмо старой зоны, вызвала меня на комиссию, осудила за такой беспредел и вынесла новый выговор», — сказал политик. Навальный отметил, что в августе должен был истечь срок 30 прежних выговоров, вынесенных в отношении него.

«У меня последний выговор с формулировкой „сломал потолок“ (не спрашивайте) был в прошлом августе. Соответственно, в этом августе все мои 30 выговоров должны были „сгореть“», — сказал Навальный.

По словам Навального, из-за решения новой колонии его прежние выговоры будут действовать еще год, что позволит администрации ИК-6 объявить его злостным нарушителем или отправить в штрафной изолятор.

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