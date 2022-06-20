МИД РФ потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит грузового транспорта в Калининградскую область

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Министерство иностранных дел России считает решение властей Литвы отменить транзит грузового транспорта в Калининградскую область «открыто враждебным» и нарушающим международно-правовые обязательства.

Глава литовской дипмиссии Виргиния Умбрасене была 20 июня вызвана в МИД, где ей был заявлен решительный протест и выдвинуто требование «незамедлительной отмены рестрикций».

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — говорится в заявлении МИД РФ.

Литовские железные дороги объявили о прекращении с полуночи 18 июня транзита товаров, которые попадают под европейские санкции, следующих в Калининградскую область через территорию Литвы.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что запрет касается от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между регионами РФ и Калининградской областью. Алиханов подчеркнул, что свободный транзит в Калининградскую область прописан в соглашениях с ЕС и странами Балтии.

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что запрет на транзит ряда товаров через Литву в Калининградскую область предусмотрен пакетом санкций ЕС, вступившим в силу 17 июня.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что речь идет о «попытке установления фактической блокады» Калининградской области, что может стать «основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал запрет на транзит «элементом блокады». «Это решение, действительно, беспрецедентное, это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

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