ТАСС и РИА Новости: бойцы и командиры «Айдара» сдались в плен под Северодонецком

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Несколько бойцов батальона «Айдар» Сухопутных войск Украины сдались в плен, когда пророссийские силы заняли поселок в Луганской области, сообщают ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на источники.

Вечером 18 июня во время «зачистки» Метелкино в плен сдалось «много айдаровцев», в том числе командиры этого батальона, утверждает источник ТАСС в народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

В плен сдались «несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона „Айдар“», сказал, в свою очередь, источник РИА Новости в силовых структурах.

Российские и украинские военные официально это пока не подтверждали.

Батальон «Айдар» создан в 2014 году по инициативе коменданта «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука. Сейчас «Айдар» — подразделение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Российские государственные СМИ называют батальон «националистическим».

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