NYT: Россия применила против Украины более 200 запрещенных боеприпасов

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Газета The New York Times идентифицировала более двух тысяч боеприпасов, использованных в Украине с начала войны, и пришла к выводу, что подавляющее большинство из них относились к неуправляемым.

Всего журналисты издания изучили более тысячи фотографий с боеприпасами, сделанных в Украине корреспондентами NYT и фотоагентств, а также другие визуальные свидетельства, которые предоставили украинские чиновники и военные.

Газета считает, что 210 идентифицированных боеприпасов запрещены международными договорами. Почти все из них относятся к кассетным боеприпасам, а также к их , которые могут угрожать людям в течение десятилетий после окончания войны. Еще более 330 других боеприпасов, по предположению издания, использовали против гражданских объектов или вблизи них.

NYT отмечает, что представленные данные неполные, поскольку в военное время трудно получить всю информацию. Газета допустила, что часть боеприпасов, возможно, использовали украинские войска, но «факты указывают на гораздо большее применение российскими войсками».

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