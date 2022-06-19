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NYT: Россия применила против Украины более 200 запрещенных боеприпасов

Источник: The New York Times

Газета The New York Times идентифицировала более двух тысяч боеприпасов, использованных в Украине с начала войны, и пришла к выводу, что подавляющее большинство из них относились к неуправляемым.

Всего журналисты издания изучили более тысячи фотографий с боеприпасами, сделанных в Украине корреспондентами NYT и фотоагентств, а также другие визуальные свидетельства, которые предоставили украинские чиновники и военные.

Газета считает, что 210 идентифицированных боеприпасов запрещены международными договорами. Почти все из них относятся к кассетным боеприпасам, а также к их суббоеприпасам, которые могут угрожать людям в течение десятилетий после окончания войны. Еще более 330 других боеприпасов, по предположению издания, использовали против гражданских объектов или вблизи них.

NYT отмечает, что представленные данные неполные, поскольку в военное время трудно получить всю информацию. Газета допустила, что часть боеприпасов, возможно, использовали украинские войска, но «факты указывают на гораздо большее применение российскими войсками».

Свидетельства, собранные и каталогизированные The Times, показывают, что использование Россией этих видов оружия не было ограниченным или аномальным. Фактически, с начала вторжения оно сформировало основу военной стратегии страны.

The New York Times
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