Минобороны РФ: более 50 украинских генералов и офицеров погибли под Кривым Рогом после ракетного удара

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Министерство обороны РФ утверждает, что при ракетном ударе по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области Украины погибли не менее 50 офицеров.

В сообщении Минобороны РФ сказано, что 18 июня в 12:30 российские военные нанесли удар ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача (37 километров от Кривого Рога). Утверждается, что в это время там проходило рабочее совещание военных.

«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск „Каховка“, десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — заявили в министерстве обороны РФ.

Глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил днем 18 июня о «прилете» ракеты в Кривом Роге. Соответствующая запись в телеграме Резниченко появилась в 13:15. Чиновник говорил, что пострадали два человека.

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В Минобороны РФ также сообщили, что за минувшие сутки нанесли ракетный удар по эшелону украинской армии в Днепропетровской области, в результате чего погибли более 100 военных. Кроме того, в Николаеве ракеты поразили десять гаубиц М777 и до 20 бронемашин западного производства.

В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей конфликтующих сторон. Относитесь к такой информации с осторожностью.

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