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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от ордена Александра Невского, которым его предложили наградить российские власти 17 июня на Петербургском экономическом форуме. Об этом сообщил казахстанский политолог Ербол Едилов, ссылаясь на несколько источников.

«Глава государства поблагодарил за оказанную честь. Однако им было принято решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды. По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек президент отказался от высшего кыргызского ордена „Манас“ первой степени», — пишет Едилов в телеграм-канале.

Издание Tengrinews.kz обратилось за комментарием в пресс-службу главы Казахстана и получило подтверждение этой информации.

Обновлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сведения о том, что Касым-Жомарт Токаев отказался от российского ордена. «Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», — сказал представитель Кремля в комментарии изданию «Подъем».

В пятницу Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Петербургского форума вместе с Владимиром Путиным, заявил, что Казахстан не признает независимость таких «квазигосударственных территорий», как ДНР и ЛНР.

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