В России начали показывать «Бэтмена» Мэтта Ривза. Warner Bros. отменила выход фильма за день до премьеры

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Ассоциация владельцев кинотеатров объявила, что 16 июня в некоторых российских кинотеатрах, состоящих в организации, начался показ фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Как сообщает отраслевое издание Cinemaplex, показ фильма, российскую премьеру которого отменили после начала войны в Украине, осуществляют «на основании ранее заключенных лицензионных договоров». Судя по афише «Кинопоиска», в Москве «Бэтмена» Мэтта Ривза показывают в 11 кинотеатрах.

Премьера «Бэтмена» в России намечалась на 2 марта, но за день до этого киностудия Warner Bros. отменила показ фильма из-за войны в Украине.

Ассоциация владельцев кинотеатров решила показать фильм после решения Warner Bros., чтобы «продемонстрировать то, что кинотеатры способны работать с контентом, не имеющим правообладателя в стране, и при этом выполнять все основные , при условии получения прокатного удостоверения», сказал Cinemaplex член совета ассоциации Сергей Пирожков.

«На сегодняшний день ничего кроме „Бэтмена“ мы не можем предложить. Это разовая демонстрация наших возможностей и желания работать в правовом поле», — сказал Пирожков. По его словам, своей акцией организация хочет добиться разрешения на работу с фильмами, вышедшими после «Бэтмена», у которых нет лицензионного соглашения.

Сергей Пирожков сказал РИА Новости, что кинотеатры «не могли показывать данный фильм, пока не вышел , в котором как раз была описана подобная ситуация, когда правообладатель в одностороннем порядке, можно сказать, пренебрегая правом, расторг договор».

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