В России начали показывать «Бэтмена» Мэтта Ривза. Warner Bros. отменила выход фильма за день до премьеры
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Ассоциация владельцев кинотеатров объявила, что 16 июня в некоторых российских кинотеатрах, состоящих в организации, начался показ фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Как сообщает отраслевое издание Cinemaplex, показ фильма, российскую премьеру которого отменили после начала войны в Украине, осуществляют «на основании ранее заключенных лицензионных договоров». Судя по афише «Кинопоиска», в Москве «Бэтмена» Мэтта Ривза показывают в 11 кинотеатрах.
Премьера «Бэтмена» в России намечалась на 2 марта, но за день до этого киностудия Warner Bros. отменила показ фильма из-за войны в Украине.
Ассоциация владельцев кинотеатров решила показать фильм после решения Warner Bros., чтобы «продемонстрировать то, что кинотеатры способны работать с контентом, не имеющим правообладателя в стране, и при этом выполнять все основные требования действующего законодательства, при условии получения прокатного удостоверения», сказал Cinemaplex член совета ассоциации Сергей Пирожков.
«На сегодняшний день ничего кроме „Бэтмена“ мы не можем предложить. Это разовая демонстрация наших возможностей и желания работать в правовом поле», — сказал Пирожков. По его словам, своей акцией организация хочет добиться разрешения на работу с фильмами, вышедшими после «Бэтмена», у которых нет лицензионного соглашения.
Сергей Пирожков сказал РИА Новости, что кинотеатры «не могли показывать данный фильм, пока не вышел указ президента, в котором как раз была описана подобная ситуация, когда правообладатель в одностороннем порядке, можно сказать, пренебрегая правом, расторг договор».