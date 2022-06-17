В Белгородской области разбился российский военный самолет Су-25

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В Белгородской области, граничащей с Украиной, разбился российский штурмовик Су-25. Об этом, в частности, сообщили Baza и источник ТАСС.

Самолет упал в Корочанском районе, после того как, по предварительным данным, зацепил опору линии электропередач, пишет Baza.

Су-25 «потерпел аварию» в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, заявили в пресс-службе Западного военного округа.

Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Летчику удалось катапультироваться, его эвакуировали на аэродром базирования, сообщили военные.

Причиной происшествия могла стать техническая неисправность, заявила пресс-служба округа. На месте работает комиссия ВКС России.

После вторжения России в Украину власти российских регионов, расположенных вблизи границы двух стран, неоднократно сообщали об обстрелах. Только в Белгородской области в результате таких обстрелов погибли два человека.

После начала войны Росавиация запретила полеты в 11 аэропортов юга и центральной части РФ, в том числе в аэропорт Белгорода. На данный момент ограничение действует до 24 июня.

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