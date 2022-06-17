Российское юрлицо Google подало заявление о своем банкротстве

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Компания ООО «Гугл» — российское юридическое лицо Google — подала заявление о собственном банкротстве. На данные об этом в картотеке Арбитражного суда Москвы обратил внимание «Интерфакс».

Заявление было зарегистрировано 16 июня, следует из картотеки. Другие подробности на сайте суда не приводятся.

О намерении российского юрлица Google обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом стало известно еще 18 мая. Компания заявляла, что предвидит собственное банкротство с середины марта 2022 года.

В Google также отмечали, что арест банковского счета юрлица в РФ «сделал невозможным функционирование российского офиса». При этом компания обещала, что продолжит работать для российских пользователей.

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По итогам 2021 года ООО «Гугл» впервые за долгое время получило чистый убыток в размере 26 миллиардов рублей.

В декабре 2021 года суд назначил компании «Гугл» оборотный (то есть зависимый от выручки) штраф в размере более 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенного контента. В мае приставы завели дело о принудительном взыскании штрафа.

В 2022 году суд два раза арестовал имущество ООО «Гугл» на 500 миллионов рублей в качестве обеспечительных мер по искам о блокировке ютьюб-каналов НТВ и ТНТ.

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