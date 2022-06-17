Путин: за вторжение в Украину стыдно тем, кто не связывает свою жизнь и судьбу с Россией
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Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, высказал мнение о тех жителях России, которые ощущают стыд за вторжение России в Украину.
Стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, жизнь и судьбу своих детей с нашей страной. Они просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить и воспитывать своих детей.
А думающий человек, который связывает свою судьбу и судьбу своих детей с Россией, в душе, в сердце заинтересован в росте могущества России. <…> По-другому не может быть для человека, который хочет, чтобы здесь росли его дети.
Путин назвал боевые действия «трагедией», но повторил свое заявление о том, что Россию «подтащили к этой черте [вторжению в Украину]».