Путин: за вторжение в Украину стыдно тем, кто не связывает свою жизнь и судьбу с Россией

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Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, высказал мнение о тех жителях России, которые ощущают стыд за вторжение России в Украину.

Стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, жизнь и судьбу своих детей с нашей страной. Они просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить и воспитывать своих детей.

А думающий человек, который связывает свою судьбу и судьбу своих детей с Россией, в душе, в сердце заинтересован в росте могущества России. <…> По-другому не может быть для человека, который хочет, чтобы здесь росли его дети.

Путин назвал боевые действия «трагедией», но повторил свое заявление о том, что Россию «подтащили к этой черте [вторжению в Украину]».

Что еще Путин говорил на ПМЭФ

«При чем здесь наша военная операция в Донбассе?» Путин выступил с (очень длинной) речью на форуме в Петербурге. Он обвинил США и Европу в мировой инфляции и продовольственном кризисе. Краткий пересказ

Что еще Путин говорил на ПМЭФ

«При чем здесь наша военная операция в Донбассе?» Путин выступил с (очень длинной) речью на форуме в Петербурге. Он обвинил США и Европу в мировой инфляции и продовольственном кризисе. Краткий пересказ

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