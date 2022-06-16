Украинские сотовые компании в Запорожской и Херсонской областях заменил мобильный оператор из Крыма (который может быть связан с МТС)
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В оккупированных Запорожской и Херсонской областях Украины появилась российская сотовая связь от мобильного оператора «+7 Телеком». По сведениям The Moscow Times, с начала июня оператор, пришедший на смену украинским сотовым сетям, реализовал в регионе уже около 200 тысяч сим-карт. При этом местные жители жалуются на качество связи, а также ограничение доступа к мессенджерам и блокировку украинских сайтов.
У бренда еще нет представительства и юрлица в оккупированных областях, однако у него такая же техподдержка, как у крымского оператора «К—Телеком», который работает на полуострове с 2014 года под брендом Win Mobile, выяснило издание.
Оплатить услуги связи «+7 Телеком» можно только через платежную систему Payberry, связанную с банком «Россия» и разработанную специально для жителей Крыма.
Бывшие и нынешние владельцы «К—Телеком» связаны со структурами МТС, принадлежащей АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова, указывает The Moscow Times. Сейчас оператор принадлежит московской компании «Айси инвест», чей гендиректор Павел Кузнецов много лет проработал в МТС.
«Формально у МТС никогда не было офисов в Крыму, чтобы не попасть под санкции. Но крымчане считают, что „К—Телеком“, или Win Mobile — это и есть МТС. По сути, создание на полуострове нового оператора — это попытка крупных сотовых операторов России зашифроваться и уйти из-под западных санкций. Секрет Полишинеля по-крымски», — рассказал на условиях анонимности бывший сотрудник Минкомсвязи, знакомый с развитием сотовой связи в Крыму.