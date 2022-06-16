«Единая Россия» предложила давать гражданским лицам, отправленным на войну в Украине, статус ветеранов боевых действий

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Депутаты и сенаторы от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к войне в Украине, статусом ветеранов боевых действий.

Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и «других специалистах», пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что сейчас статус ветерана этим категориям граждан присваивают только в случае ранения или увечья; эту «несправедливость» предлагается устранить.

«Рассчитываем, что наш законопроект будет рассмотрен и принят Госдумой в самые короткие сроки», — сказал Турчак.

Согласно закону «О ветеранах», ветераны боевых действий имеют право на такие льготы как помощь с получением жилья или оплата части расходов на аренду, первоочередная установка квартирного телефона, обеспечение протезами (кроме зубных), использование ежегодного отпуска в удобное для них время.

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