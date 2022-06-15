Путин наградил орденом Жукова 239-й танковый полк. По данным «Медузы», его военнослужащие могут быть причастны к убийствам мирных жителей в Богдановке
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239-й гвардейский танковый Краснознаменный, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк указом президента РФ Владимира Путина награжден орденом Жукова.
В указе о награждении государственными наградами, опубликованном 15 июня, говорится, что орден 239-й полк получил «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов».
239-й танковый полк фигурировал в расследовании «Медузы» о преступлениях, совершенных российскими военными в Богдановке к востоку от Киева. Это село около трех недель находилось под контролем россиян, и за это время там произошли как минимум три убийства и два изнасилования.