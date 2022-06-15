Путин наградил орденом Жукова 239-й танковый полк. По данным «Медузы», его военнослужащие могут быть причастны к убийствам мирных жителей в Богдановке

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

239-й гвардейский танковый Краснознаменный, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк указом президента РФ Владимира Путина награжден орденом Жукова.

В указе о награждении государственными наградами, опубликованном 15 июня, говорится, что орден 239-й полк получил «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов».

239-й танковый полк фигурировал в расследовании «Медузы» о преступлениях, совершенных российскими военными в Богдановке к востоку от Киева. Это село около трех недель находилось под контролем россиян, и за это время там произошли как минимум три убийства и два изнасилования.

Вот это расследование

«Думаешь, я этого хочу? Я больной. Я ненормальный» Российские солдаты насиловали женщин и убивали мужчин в мирном селе под Киевом. Расследование «Медузы»

Вот это расследование

«Думаешь, я этого хочу? Я больной. Я ненормальный» Российские солдаты насиловали женщин и убивали мужчин в мирном селе под Киевом. Расследование «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь