Microsoft перестала поддерживать Internet Explorer

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Корпорация Microsoft 15 июня прекратила поддержку браузера Internet Explorer в Windows 10. О планах сделать это Microsoft объявила еще в мае 2021 года.

Начиная с Windows 11, браузером по умолчанию является Edge. В Edge можно работать в специальном режиме IE.

«Microsoft Edge не только быстрее, безопаснее и современнее, чем Internet Explorer, но и способен решить ключевую проблему: совместимость со старыми, устаревшими веб-сайтами и приложениям», — сообщается в блоге Microsoft.

Поддержка Internet Explorer сохраняется для корпоративной версии Windows 10 LTSC.

Браузер Internet Explorer появился в 1995 году. В начале 2000-х годов это был самый популярный браузер в мире — тогда он был основным у 90-95% пользователей интернета, затем он стал терять популярность. Однако и сейчас, пишет CNews со ссылкой на данные исследований, Windows 10 с Internet Explorer может стоять примерно на 47% офисных компьютеров по всему миру.

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