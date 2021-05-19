Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer. Это произойдет летом 2022 года

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Компания Microsoft в своем блоге анонсировала прекращение работы браузера Internet Explorer.

Приложение станет недоступным для подавляющего большинства пользователей Windows 10 с 15 июня 2022 года — после этого его продолжат поддерживать лишь в корпоративной версии Windows 10 LTSC.

В Microsoft подчеркнули, что другой браузер компании — Edge — способен корректно отображать устаревшие веб-сайты и приложения, поэтому в Internet Explorer больше нет необходимости.

Браузер Internet Explorer появился в 1995 году. В начале нулевых годов это был самый популярный браузер в мире — тогда он был основным у 90-95% пользователей интернета.

Доля Internet Explorer на рынке начала быстро падать с появлением Mozilla Firefox и Chrome: если в 2009 году она составляла 60%, то в 2012-м — уже менее 30%. В 2016 году браузер использовали менее 10%.

Последняя полноценная версия браузера, Internet Explorer 11, вышла в 2013 году вместе с Windows 8. В Windows 10 браузером по умолчанию с самого начала являлся Microsoft Edge.

С 17 августа 2021 года поддержку Internet Explorer прекратят Office 365, OneDrive, Outlook и другие сервисы.

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