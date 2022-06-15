Исследование: производство половины стройматериалов в России на 70-100% зависит от импортного оборудования

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Производство половины из всех видов стройматериалов в России зависит от импортного оборудования на 70% и более, следует, как сообщает РБК, из Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии ( ) и аналитического центра СМПРО.

Авторы исследования проанализировали 26 основных видов стройматериалов. Среди тех, что полностью производятся на иностранном оборудовании, оказались кирпич, плитка и керамогранит, сантехническая керамика, саморезы, герметики и газобетон.

Согласно исследованию, на 90% от импортного оборудования зависят производители строительной химии, на 80% — сухих смесей, на 70% — минеральной изоляции. Производство остальных стройматериалов также существенно зависят от импортного оборудования из стран Европы и США.

По словам авторов исследования и экспертов, опрошенных РБК, высокая зависимость от западных станков начнет ощущаться уже в этом году, а через пять лет, если не принимать никаких мер, рынок почувствует острый дефицит стройматериалов.

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Как отмечает издание, из-за западных санкций, введенных против России в ответ на вторжение в Украину, поставки комплектующих для обновления иностранных станков, а также их обслуживание осложнены. Сейчас производители стройматериалов среди прочих мер рассматривают варианты замены западного оборудования. В НОПСМ полагают, что может его можно заместить оборудованием из Беларуси, Ирана, Индии, Китая.

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