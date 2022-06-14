Жительницу Москвы арестовали по делу о госизмене

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Следователи ФСБ задержали жительницу Москвы по подозрению в , сообщил источник агентства ТАСС.

Позднее «Интерфакс» сообщил, что Лефортовский суд Москвы арестовал фигурантку дела по запросу следствия. Ей выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа, сообщили в пресс-службе суда.

Подозреваемую зовут Екатерина Завалишина, пишет «Интерфакс». Как отмечает « », ее полная тезка является учредительницей московской компании «Комплексное снабжение», которая торгует сантехническим оборудованием.

Материалы уголовного дела Завалишиной засекречены. Источник «Интерфакса» заявил, что ей инкриминируется передача информации, составляющей гостайну, представителю иностранного государства. О какой информации и о каком государстве идет речь, неизвестно.

После вторжения России в Украину Генпрокуратура РФ предупредила, что государственной изменой может считаться в том числе оказание «финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи» иностранному государству, если такая помощь направлена против безопасности России.

Ранее с момента начала войны Лефортовский суд Москвы арестовал по меньшей мере двух мужчин по делам о госизмене.

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