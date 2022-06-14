Жительницу Москвы арестовали по делу о госизмене
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Следователи ФСБ задержали жительницу Москвы по подозрению в государственной измене, сообщил источник агентства ТАСС.
Позднее «Интерфакс» сообщил, что Лефортовский суд Москвы арестовал фигурантку дела по запросу следствия. Ей выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа, сообщили в пресс-службе суда.
Подозреваемую зовут Екатерина Завалишина, пишет «Интерфакс». Как отмечает «Настоящее время», ее полная тезка является учредительницей московской компании «Комплексное снабжение», которая торгует сантехническим оборудованием.
Материалы уголовного дела Завалишиной засекречены. Источник «Интерфакса» заявил, что ей инкриминируется передача информации, составляющей гостайну, представителю иностранного государства. О какой информации и о каком государстве идет речь, неизвестно.
После вторжения России в Украину Генпрокуратура РФ предупредила, что государственной изменой может считаться в том числе оказание «финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи» иностранному государству, если такая помощь направлена против безопасности России.
Ранее с момента начала войны Лефортовский суд Москвы арестовал по меньшей мере двух мужчин по делам о госизмене.