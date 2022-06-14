Московская полиция сорвала выставку работ политзаключенных в офисе правозащитного проекта «Открытое пространство»

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Полицейские пришли в московский офис правозащитного проекта «Открытое пространство», где 12 июня открылась выставка работ политзаключенных «Автономная зона».

Как сообщили представители «Открытого пространства», полицейских вызвали пришедшие на выставку представители прокремлевского движения SERB.

Полицейские заявили, что проводят следственные мероприятия в связи с проверкой по статьям о «дискредитации» российской армии (ст. 280.3 УК РФ) и ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ).

Из офиса «Открытого пространства» изъяли выставочные работы, раздаточные материалы и плакаты с одного из маршей памяти Бориса Немцова. Сотрудницу «Открытого пространства» Дарью Соболеву увезли в ОВД, сообщил проект.

На открытии выставки «Автономная зона» 12 июня посетители могли подписывать открытки для петербургской художницы Саши Скочиленко, арестованной по статье о распространении «фейков» про российскую армию.

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