МИД России внес в санкционный список 29 журналистов из Великобритании. Среди них руководители крупнейших британских СМИ

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Министерство иностранных дел РФ закрыло въезд в страну для 29 сотрудников британских СМИ и 20 представителей британского оборонного комплекса.

Среди журналистов в санкционный список вошли, в частности, главный редактор издания The Guardian Кэтрин Винер, председатель телерадиокорпорации «Би-би-си» Ричард Шарп, главред издания The Times Джон Уитероу, политолог Марк Галеотти.

Среди представителей оборонного комплекса под санкции попали заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин (министр обороны Бен Уоллес был внесен в санкционные списки РФ раньше), командующий ВМС Бенджамин Ки, командующий ВВС Майкл Уигстон.

МИД РФ заявил, что вошедшие в санкционный список британские журналисты «причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации» о России и о войне в Украине, а представители оборонного комплекса участвуют в принятии решений о поставках оружия в Украину.

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