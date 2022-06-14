Авиакомпанию Turkish Airlines переименуют в Türkiye Hava Yolları

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Название национальной турецкой авиакомпании вместо английского варианта Turkish Airlines сменят на турецкий Türkiye Hava Yolları. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает издание Sözcü.

«[Международного названия страны] Turkey больше нет, есть Türkiye. Отныне на фюзеляже наших самолетов мы будем писать Türkiye Hava Yolları вместо Turkish Airlines», — сказал Эрдоган.

Ребрендинг связан со сменой названия Турции на международной арене с Turkey на Türkiye. В начале июня ООН одобрила запрос Турции на изменение названия страны в официальных документах.

Как пишет издание Daily Sabah, «Hava Yolları» в переводе с турецкого означает «авиалинии».

Турция приняла название Türkiye в 1923 году после провозглашения независимости.

В 2021 году Реджеп Эрдоган призвал шире использовать слово Türkiye, чтобы лучше представлять турецкую культуру. Он потребовал в том числе писать «Made in Türkiye» вместо «Made in Turkey» на экспортируемых из страны товарах.

Как пишет Daily Sabah, в Анкаре решили продвигать название Türkiye на международной арене в том числе из-за того, что в английском языке Turkey (Турция) является омонимом слова turkey («индейка»).

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