ООН изменила международное название Турции

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Организация Объединенных Наций одобрила запрос Турции на изменение написания названия страны на иностранных языках с Turkey на Türkiye («Тюркийе»). Об этом агентству «Анадолу» сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Генсек ООН Антониу Гутерреш получил уведомление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу об изменении международного названия страны, рассказал Дюжаррик. По его словам, изменения вступили в силу с момента получения этого письма.

Теперь Türkiye будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах ООН, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie), отмечает «Анадолу».

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О том, что Турция подала запрос в ООН на смену международного названия страны, Чавушоглу заявил в твиттере накануне. Дипломат объяснил, что это решение должно способствовать «повышению престижа бренда страны».

Как отмечает РБК со ссылкой на «Анадолу», в Анкаре решили изменить прежнее название страны из-за неблагозвучности. К тому же в английском языке Turkey (Турция) — это омоним слова turkey («индейка»). В заметке самого агентства на момент публикации этой новости такой информации нет.

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