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«Возможно, охранять города некому». Полицейских из Ростовской области отправляют в командировки в Донбасс

Источник: 161.ru

Сотрудников полиции Ростовской области с марта отправляют в командировки в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, сообщает издание 161.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, чаще всего это командировки в крупные города Донбасса: Луганск, Донецк, Макеевку, Горловку и другие. Насколько это массовые и регулярные мероприятия, не уточняется.

«Кто-то проводит там месяц, кто-то остается как на постоянном месте дислокации. В основном они следят за правопорядком в городе как обычные полицейские: оформляют протоколы, выезжают на вызовы. Возможно, это связано с тем, что большинство сотрудников милиции ЛНР и ДНР находится на спецоперации и охранять города некому», — рассказал один из собеседников издания.

Официально в МВД Ростовской области заявили, что информацией о командировках полицейских в Донбасс не обладают.

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