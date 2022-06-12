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Глава ДНР объявил, что не видит оснований для помилования иностранцев, которых суд самопровозглашенной республики приговорил к смертной казни

Источник: ТАСС

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не собирается помиловать иностранцев, воевавших на стороне Украины, которых в ДНР приговорены к смертной казни.

«В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — сказал Пушилин (цитата по ТАСС).

9 июня Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Брагима Саадуна, воевавших на стороне Украины, к смертной казни. После оглашения приговора один из адвокатов осужденных Павел Косован говорил, что, скорее всего, иностранцы попросят главу ДНР Дениса Пушилина о помиловании.

Власти Великобритании заявили, что не собираются вести прямые переговоры с Россией об освобождении приговоренных к смертной казни судом самопровозглашенной ДНР, но обсуждают их судьбу с Украиной. В МИД Великобритании заявили, что приговор нарушает Женевские конвенции.

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В ДНР двух британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины, приговорили к смертной казни Их судили не за военные преступления — а именно за участие в войне

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