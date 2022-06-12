Глава ДНР объявил, что не видит оснований для помилования иностранцев, которых суд самопровозглашенной республики приговорил к смертной казни

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не собирается помиловать иностранцев, воевавших на стороне Украины, которых в ДНР приговорены к смертной казни.

«В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — сказал Пушилин (цитата по ТАСС).

9 июня Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Брагима Саадуна, воевавших на стороне Украины, к смертной казни. После оглашения приговора один из адвокатов осужденных Павел Косован говорил, что, скорее всего, иностранцы попросят главу ДНР Дениса Пушилина о помиловании.

Власти Великобритании заявили, что не собираются вести прямые переговоры с Россией об освобождении приговоренных к смертной казни судом самопровозглашенной ДНР, но обсуждают их судьбу с Украиной. В МИД Великобритании заявили, что приговор нарушает Женевские конвенции.

Подробнее о суде над иностранцами в ДНР и приговоре

В ДНР двух британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины, приговорили к смертной казни Их судили не за военные преступления — а именно за участие в войне

Подробнее о суде над иностранцами в ДНР и приговоре

В ДНР двух британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины, приговорили к смертной казни Их судили не за военные преступления — а именно за участие в войне

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь