В московском Беляево закрасили стихограмму «АЯ» Дмитрия Пригова

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10 июня в московском районе Беляево закрасили мурал со стихограммой «АЯ» поэта Дмитрия Пригова, нанесенный на торец жилого дома 102/47 на Профсоюзной улице.

Как сообщает издание «Горький», изображение уничтожили по инициативе ГБУ «Жилищник» района Коньково в ходе капитального ремонта дома.

Местные муниципальные власти утверждают, что решение о закраске мурала было принято «непосредственно общим собранием собственников дома», хотя один из жильцов дома рассказал, что ничего не слышал об этом.

Граффити нарисовал в 2014 году художник Сергей Овсейкин в рамках фестиваля «Лучший город земли», проводившегося при поддержке Департамента культурного наследия Москвы. С тех пор оно стало одним из символом района Беляево, в котором Дмитрий Пригов жил с 1965 года до своей смерти в 2007 году. Поэт посвятил этому району несколько десятков стихотворений, водил по нему экскурсии и называл себя «герцогом Беляевским».

Мурал «АЯ», официально не узаконенный властями Москвы, хотели закрасить еще в 2020 году, но тогда местным жителям его удалось отстоять.

Стихограммы — выдуманный Приговым жанр визуальной поэзии, который вырос из особенностей оформления сборников его стихов, публиковавшихся в советское время через самиздат.

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