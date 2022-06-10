Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о Нарве

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Министерство иностранных дел Эстонии вызвало 10 июня российского посла Владимира Липаева, чтобы осудить высказывания президента РФ о городе Нарва.

Российскому дипломату сообщили, что недавнее выступление Владимира Путина «достойно сожаления», говорится на сайте эстонского МИДа.

В условиях, когда Россия проводит свою реваншистскую политику под соусом идеологии «русского мира» через разрушение украинской государственности и нации, это также совершенно неприемлемо.

На фоне агрессии против Украины представленный на этой неделе в Госдуме России законопроект об отмене постановления о признании независимости Литвы, а также угрозы «денацификации» и «демилитаризации» в адрес других стран представляются опасными и безответственными. Вместо того, чтобы стремиться к уважению международного права и исходить из принципов государственного суверенитета и территориальной целостности, Россия пыталась использовать пропаганду в дополнение к армии для реализации своих империалистических амбиций, в том числе путем фальсификации истории.

9 июня Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что Петр I в годы Северной войны со Швецией «ничего не отторгал», а «возвращал».

Он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорским населением жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы. Возвращал и укреплял. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять.

Путин: Петр I «возвращал» земли, нам выпала та же доля Meduza

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