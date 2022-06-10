Новым тренером «Спартака» назначен 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. В клубе назвали его «одним из самых перспективных молодых тренеров Европы»

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Новым главным тренером «Спартака» назначен 33-летний испанец Гильермо Абаскаль, сообщает пресс-служба клуба.

Финансовые детали контракта Абаскаля, а также длительность соглашения не уточняются.

В твиттере «Спартака» Абаскаля официально представили как «одного из самых перспективных молодых тренеров Европы».

В завершившемся сезоне 2021/2022 Абаскаль тренировал швейцарский «Базель» и занял с ним второе место в национальном чемпионате.

Предыдущий главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул команду 9 июня — всего через две недели после выигрыша Кубка России. В «Спартаке» заявили, что это было решение Ваноли, который принял его «по независящим от клуба обстоятельствам».

Благодаря победе в Кубке России «Спартак», завершивший чемпионат лишь на 10 месте, мог бы попасть в Лигу Европы на следующий сезон — однако УЕФА дисквалифицировала российские клубы из-за войны в Украине.

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