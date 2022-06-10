Новым тренером «Спартака» назначен 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. В клубе назвали его «одним из самых перспективных молодых тренеров Европы»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Новым главным тренером «Спартака» назначен 33-летний испанец Гильермо Абаскаль, сообщает пресс-служба клуба.
Финансовые детали контракта Абаскаля, а также длительность соглашения не уточняются.
В твиттере «Спартака» Абаскаля официально представили как «одного из самых перспективных молодых тренеров Европы».
В завершившемся сезоне 2021/2022 Абаскаль тренировал швейцарский «Базель» и занял с ним второе место в национальном чемпионате.
Предыдущий главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул команду 9 июня — всего через две недели после выигрыша Кубка России. В «Спартаке» заявили, что это было решение Ваноли, который принял его «по независящим от клуба обстоятельствам».
Благодаря победе в Кубке России «Спартак», завершивший чемпионат лишь на 10 месте, мог бы попасть в Лигу Европы на следующий сезон — однако УЕФА дисквалифицировала российские клубы из-за войны в Украине.