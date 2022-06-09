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Зеленский ввел санкции против Путина, членов правительства РФ и ректоров российских вузов

Источник: Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, секретаря Совбеза Николая Патрушева, а также членов правительства РФ, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина.

Санкции заключаются, в частности, в блокировке активов, приостановке выполнения экономических и финансовых обязательств, ограничении торговых операций.

Также Зеленский ввел санкции против более 200 ректоров российских вузов, а также против самих высших учебных заведений из РФ.

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