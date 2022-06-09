В Госдуму внесли законопроект, запрещающий митинги у зданий органов публичной власти

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В Госдуму внесен проект закона, который предусматривает запрет на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на вокзалах, в школах, культовых сооружениях, зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях.

Власти регионов, следует из текста законопроекта, смогут дополнительно определять места, в которых запрещается проведение митингов, «если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации».

Среди авторов законопроекта Андрей Климов, Василий Пискарев и Андрей Луговой.

Законопроект, говорится в пояснительной записке, «входит в пакет федеральных законов, направленных на совершенствование регулирования статуса иностранного агента». Более развернутые пояснения авторы законодательной инициативы давать не стали.

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