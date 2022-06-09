«Украинская правда»: командиры военных с «Азовстали» 9 мая выезжали с завода, чтобы обсудить с россиянами условия сдачи

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«Украинская правда» опубликовала материал о событиях, предшествовавших сдаче украинских военных с мариупольского завода «Азовсталь» в российский плен. Публикация основана на рассказах источников в разных украинских ведомствах, в том числе в разведке.

По утверждению собеседников издания, условия выхода военнослужащих с завода были согласованы военными разведками — украинским и российским . Этому предшествовали, как утверждается в статье, несколько неудачных попыток договориться.

Согласно рассказу источника издания в разведке, 9 мая командир «Азова» Денис Прокопенко и другие руководители подразделений на машинах российских военных на несколько часов «выехали из города в сторону российского штаба», где, как утверждается, приняли участие в переговорах об условиях сдачи.

Речь шла, в частности, о том, говорится в статье, что военных будут содержать вместе, что с ними смогут остаться их врачи и повара, и что ответственность за их содержание будет нести ГРУ, что якобы могло дать шанс на соблюдение в их отношении Женевской конвенции. Было также обговорено использование ими системы Starlink для связи с руководством и семьями, но это условие было нарушено, пишет издания.

«Украинская правда» приводит слова одного из источников о том, что якобы «все вышедшие из „Азовстали“ сейчас находятся в ». При этом согласно сообщениям российских источников, не менее тысячи военных, которые сдались в плен на «Азовстали», уже вывезены в РФ для проведения следственных действий.

В середине мая в российский плен сдались две с половиной тысячи военных, несколько недель оборонявшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Этому предшествовали бомбардировки и попытки штурма завода российскими войсками.

Власти Украины заявляют, что намерены вернуть этих военнослужащих путем обмена. В РФ и в самопровозглашенных сепаратистских республиках рассуждают о необходимости провести нам ними суд или трибунал.

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