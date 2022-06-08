ТАСС: более тысячи украинских военнопленных с «Азовстали» отправлены в Россию для проведения следственных действий

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Более тысячи украинских военных, которые держали оборону на мариупольском заводе «Азовсталь» и затем сдались в плен, отправлены в Россию для проведения следственных действий, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из сообщения следует, что в ближайшее время это число может возрасти.

Источник также заявил, что более 100 человек могут находиться в Москве, в том числе .

Чего именно касаются следственные действия, в которых задействуют украинских пленных, не уточняется. Следственный комитет России регулярно сообщает об уголовных делах в связи с событиями в Украине (вот примеры таких новостей за 4, 6 и 7 июня).

В российский плен в середине мая сдались две с половиной тысячи военных, находившихся на заводе «Азовсталь». Власти Украины заявляют, что намерены вернуть их путем обмена.

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