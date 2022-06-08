«Аэрофлот» закажет у Объединенной авиастроительной корпорации 300 российских самолетов

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Авиакомпания «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех») 300 самолетов российского производства, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Речь идет, в первую очередь, о самолетах Sukhoi Superjet 100 и МС-21, а также о Ту-214.

Деталей сделки, в том числе возможных сроков, в публикации нет.

Директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в комментарии «Ведомостям» отметил, что на введение в эксплуатацию «более 150 SSJ100 потребовалось 11 лет», однако в случае с поставками трех типов самолетов темпы будут выше. Он также заявил, что это «серьезная сделка даже по глобальным мировым меркам», которая может позволить «Аэрофлоту» в будущем избежать дефицита самолетов и нарастить долю рынка.

Из-за санкций, введенных после российского вторжения в Украину, российские авиакомпании не могут покупать в Евросоюзе самолеты и запчасти к ним. В конце мая Bloomberg писал, что из-за дефицита запчастей для Boeing и Airbus «Аэрофлот» скоро должен будет начать разбирать некоторые самолеты.

Российские самолеты Sukhoi Superjet 100 и МС-21 используют западные двигатели и другие комплектующие, которые в условиях санкций должны быть замещены. Ту-214, как утверждали в «Ростехе», использует только российские комплектующие. О планах возобновить серийное производство Ту-214 корпорация сообщала весной.

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