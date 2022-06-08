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Любови Соболь заменили исправительные работы по «квартирному делу» на реальный срок. Она находится за пределами России

Источник: Медиазона

Симоновский районный суд Москвы заменил Любови Соболь исправительные работы на реальный срок по «квартирному делу». Об этом, пишет «Медиазона», объявил адвокат Соболь Владимир Воронин.

По его словам, вместо года исправительных работ суд назначил Соболь четыре месяца колонии общего режима.

Приговор по «квартирному делу» был вынесен Соболь в апреле 2021 года. В январе того же года Соболь стала обвиняемой по «санитарному делу». В августе по «санитарному делу» суд назначил Соболь полутора года ограничения свободы, после чего она уехала из России и не возвращалась. МВД РФ объявило ее в розыск.

В апреле 2022 года Соболь заменили ограничение свободы по «санитарному делу» на 5 месяцев 26 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

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