Любови Соболь заменили исправительные работы по «квартирному делу» на реальный срок. Она находится за пределами России

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Симоновский районный суд Москвы заменил исправительные работы на реальный срок по . Об этом, пишет , объявил адвокат Соболь Владимир Воронин.

По его словам, вместо года исправительных работ суд назначил Соболь четыре месяца колонии общего режима.

Приговор по «квартирному делу» был вынесен Соболь в апреле 2021 года. В январе того же года Соболь стала обвиняемой по . В августе по «санитарному делу» суд назначил Соболь полутора года ограничения свободы, после чего она уехала из России и не возвращалась. МВД РФ объявило ее в розыск.

В апреле 2022 года Соболь заменили ограничение свободы по «санитарному делу» на 5 месяцев 26 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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